Jリーグは２月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票のJ１速報結果を発表した。この速報は、投票が開始された２月６日から２月９日11時59分までの４日間の集計結果。J１の投票結果のEASTグループでは、前年J１王者の鹿島アントラーズ勢が強さを見せた。昨季の最優秀選手賞に輝いたGK早川友基が最多得票を獲得し、F