【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月14日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 川上洋平 [Alexandros]×SennaRin「ENDROLL」Kis-My-Ft2「Everybody Go」「SHE! HER! HER!」SPメドレー「UNISON」徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）「飾りじゃないのよ涙は」ふみの「favorite song」 ※アー