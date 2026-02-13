○マスカットＧ [東証Ｇ] ULTIMATE CLASSIC INVESTMENTを割当先とする37万3500株の第三者割当増資を実施する。発行価格は803円。 ○インフォマート [東証Ｐ] 第一生命ホールディングス を割当先とする4012万6200株(うち自己株式処分3204万9536株)の第三者割当増資を実施する。発行価格は435円。 [2026年2月13日] 株探ニュース