●ビースタイル [東証Ｇ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●川田テク [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●オークネット [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ＡＩメカ [東証Ｓ] 3月31日現在の株主を対象に