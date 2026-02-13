13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比410円高の5万7400円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては458.03円高。出来高は3262枚となっている。 TOPIX先物期近は3847ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.15ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57400