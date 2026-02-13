新潟市の中原市長は、スポーツ施設の再編が検討されている白山エリアにアリーナを建設する方針を示しました。 13日、新潟商工会議所の廣田会頭からアリーナ建設の要望書を受け取った中原市長。 ■新潟市 中原八一市長 「交流人口の増加を通じて新潟の経済を活性化させていくためには、これまで新潟になかった『アリーナ』であると判断をし、来年度アリーナの本格的な検討に着手していきたい