13日(金)は所々でにわか雨がありましたが、広い範囲で昨日より気温が上がりました。最高気温は、佐渡市羽茂や糸魚川市では10℃を超えました。そのほかも8℃前後まで上がったところが多く、広く3月上旬～中旬並みになりました。 週末は、さらに季節先取りの天気になりそうです。 ◆土日の予想天気図 14日(土)の本州付近は、南に中心を持つ高気圧に覆われるため、県内も晴れる時間が長くなるでしょう。 15日(日)もは