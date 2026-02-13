北海道・俱知安警察署は、2026年2月13日、ルスツリゾートのスキー場で山岳遭難が発生したと発表しました。遭難したのは、オーストラリア国籍とみられる男性で、本人から午後4時40分ごろ「山で迷った」という通報が警察にありました。警察によりますと男性は、留寿都村のルスツリゾートのスキー場で1人でバックカントリーをしていたということです。スキー場のパトロール隊