プロ野球・ソフトバンクは13日、安紱駿投手が、「右肘内側側副靭帯再建術(トミー・ジョン手術)」を受けたことを発表しました。安紱投手は2024年ドラフト3位で、富士大からソフトバンクに入団した2年目右腕。入団前には右肘炎症を発症しており、この影響もあって昨季の公式戦登板は二軍での5試合止まりとなっていました。安紱投手は佐賀市内の病院にて手術を受けており、無事終了したとのこと。競技復帰までは12