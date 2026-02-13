ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプの女子ラージヒル公式練習が現地12日に行われ、郄梨沙羅選手が同15日の本番へ向けて調整を行いました。郄梨選手はこの日3本を飛ぶと、2＆3回目はいずれも120m後半の大ジャンプ。特に3回目は78.3点となり全体3位と好調ぶりをアピールしました。今大会ラージヒル初めての公式練習を終えた郄梨選手は、「夏場に飛んだときとあまり感覚の違いはなかった。そのイメージと今