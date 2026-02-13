日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。井上尚弥（大橋）の転級を前にフェザー級戦線に起きている大変動を紹介した。井上と対戦すると言われたWBA王者のニック・ボール（英国）が陥落。ブランドン・フィゲロア（米国）が新王者となった。和気氏は「ニック・ボールなら井上チャンピオンが勝つと思