阿蘇中岳の火口で大破した遊覧ヘリコプターが見つかった事故から3週間以上が経過し、捜索活動が難航する中、東京消防庁や火山の専門家らが今後の活動を検討するため現地を調査しました。 【写真を見る】阿蘇ヘリ事故から3週間火口縁を調査した消防・火山専門家ら「想像以上に厳しい」捜索方針を再協議へ熊本 1月20日、男性パイロットと、台湾出身の男女2人が乗った遊覧ヘリが行方不明となり、阿蘇中岳の第1火口内で