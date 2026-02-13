千葉ロッテマリーンズは13日、沖縄県糸満市の西崎運動公園で1軍の2次キャンプをスタートさせた。初日はライブBP（実戦形式の打撃練習）が行われ、ジャクソン、カスティーヨ、ロングの新外国人トリオも登板。それぞれ20球を投げ、ジャクソンは安打0、カスティーヨ、ロングの両左腕はともに安打1と上々の仕上がりを見せた。サブロー監督は「みんな良いですよね。特にジャクソンは（他の投手と）ボールがちょっと違う感じ。カステ