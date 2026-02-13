【WWE】SMACK DOWN（2月6日・日本時間7日／ノースカロライナ・シャーロット）【映像】日本人美女も悶絶… 必殺技の“かさねがけ”でオーバーキル最強女子コンビによる「必殺技＋必殺技」の“無慈悲な連携”が話題に。日本人女子レスラーが仕留められ、「やられ役か」「完敗で悲しい」と嘆く声が上がる一方で「良い試合」「これからだ」と期待の声も寄せられた。WWE「SmackDown」で、女子タッ