秋篠宮家の次女佳子さまは１３日、東京・元赤坂の秋篠宮邸で、友禅や漆器などの伝統工芸士と懇談された。宮内庁によると、懇談は約１時間で、佳子さまは金釘（かなくぎ）を使わず板材を和家具に組み立てる「江戸指物（さしもの）」の職人ら６人から説明を受けられた。作業に使う鉋（かんな）を手に取って眺められる場面もあったという。昨年１１月に新型コロナウイルスに感染し、伝統工芸士が集う式典を欠席したことから、改