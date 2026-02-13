韓国でミラノ・コルティナ五輪を単独中継している放送局のＪＴＢＣが、今大会初の自国金メダルの瞬間を生中継せず、視聴者から不満の声が上がっていると１３日、韓国メディアのハンギョレ新聞などが報じた。現地時間１２日、リヴィーニョ・スノーパークでスノーボード女子ハーフパイプ・決勝戦が行われ、１７歳のチェ・ガオンが金メダルを獲得。今大会の韓国初金メダルであり、韓国スキー競技史上初のオリンピック金メダルとな