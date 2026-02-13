群馬・伊勢崎市の国道で2024年5月に乗用車がトラックに衝突され、家族3人が死亡した事故で、危険運転致死傷の罪に問われている男の裁判。事故から1年9カ月がたった13日、元トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）に懲役20年の判決が言い渡されました。起訴状などによると、鈴木被告は2024年のゴールデンウィーク最終日、酒を飲んでトラックのハンドルを握り、対向車線にはみ出して乗用車に衝突。この事故で乗用車に乗っていた塚越湊斗