日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。エマ・ストーン主演、前代未聞の誘拐サスペンス！＊＊＊『ブゴニア』評点：★4.5点（5点満点）©2025 FOCUS FEATURES LLC.不条理や不幸を前に陰謀論は加速する人間は物事を理屈で理解するように進化してきた。ところが、不条理や不幸といったものは突発的でランダムな上に感情を直撃するので、一般的な意味での「