石川県議会の正副議長選挙が行われ、いずれも自民党の議員が選出されました。新しい議長には金沢市選挙区選出で自民党4期の不破大仁議員が選ばれました。新議長に選出・不破 大仁 議員：「山積する県政の諸課題に対し、執行部と互いに切磋琢磨し緊張感をもって議論を深め、県政をより良い方向に導いていけるよう、議長として議会の円滑な運営に全力を傾注してまいります」また、副議長には、白山市選挙区選出で自民党3期の横山隆也