ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに目が向きがちだが、視点を変えてみると、サイズ感やデザインのバランスに優れ、ビジネスから日常まで幅広く使いやすいモデルも多い。本連載では、そうした中からそれぞれに個性や特別感を備えつつ、普段使いもしやすい3本をピックアップ。中古市場を熟知したプロの目利きが、“ファーストロレックス”として検討したいモデルを紹介していく。今週の「手が届くロレックス」ロレック