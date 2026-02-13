リリーフとして活躍した右腕ロッテは13日、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」が2026年に20周年を迎えるにあたり、周年記念をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任すると発表した。内氏は、4月3日〜5日に開催されるスペシャルイベント「TEAM26デー」にて球場で実施されるトークショーなどのさまざまなイベントに出演。「TEAM26」20周年をファンとともに盛り上げる。内氏は川崎工高から2