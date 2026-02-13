今月8日の衆議院選挙の比例で初当選を果たした参政党の川裕一郎さん。石川県初の参政党の国会議員として、消費税減税や能登の復興など国政で声を上げて、方向転換できるように頑張りたいと決意を語りました。参政 比例・川 裕一郎 さん：「食品だけではなくて全体的なもので減税、そして最終的に消費税は廃止にしていきたいと思っていますし、あと個人的には能登半島の復興ですよね、ここを力を入れていきたいと思います」3月投開