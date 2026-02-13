球団発表…2024年ドラフト3位入団ソフトバンクは13日、安徳駿投手が佐賀市内の病院にて右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたことを発表した。競技復帰まで12か月の見込みで、今季中の復帰は絶望的となっている。安徳は久留米商高、富士大を経て2024年ドラフト3位指名で入団。プロ1年目は早々に肘の故障などが発覚し、リハビリ組からスタートした。球速が戻らず、3〜4軍でも苦戦。2軍戦では5登板、2先発で