GetNaviとGetNavi webでは「ディープなモノ情報が知りたい、モノ談義もしたい」という想いを叶えるこだわりのコミュニティ「GetNavi Salon」を運営中！ 本連載では、メンバーの製品レビューをご紹介します。 【今回主に取り上げる製品】 タイガー魔法瓶 圧力IHジャー炊飯器＜炊きたて＞JRI-G100 価格: 6万6000円（税込） 遠赤9層土鍋かまどコート釜で土鍋のような蓄熱性を実現。高火力と遠赤効果でごはんの甘みと