女優のブレイク・ライブリーが共演者で監督のジャスティン・バルドーニおよびその制作会社ウェイフェアラー・スタジオを相手取り起こしている性的嫌がらせと報復行為の訴訟について、ニューヨークで11日、連邦手続きの一環となる調停が行われた。 【写真】夫は人気俳優で起業家ジャスティン・バルドーニと“モメてる”夫婦 しかし、バラエティによれば、約6時間に及んだ協議は決裂し