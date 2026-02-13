元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、１１日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）に出演。自身のグラビア仕事について語った。この日は「学校では教えてくれないおひなさまのお悩み相談」と題し、高校生インフルエンサー・長浜広奈からの質問に回答。「もしグラビアのオファーがきたら、どうしたらいいんですかね。断り方とか。美ボディーでもないので…」と聞かれると、森は「