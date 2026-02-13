京都アニメーション制作の新作テレビアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』が、7月よりテレビ放送、Netflixにて世界独占配信される。新キャラクター＆追加キャストが発表された。【画像】どんな新キャラ？公開された『二十世紀電氣目録』設定画今回新たに解禁となったのは、本作のキーパーソンとなる4人のキャラクターとキャラクターを務める声優陣。蒸気機関で財を成した“三添商店”の御曹司であり、“二十世紀電