俳優・志田未来が主演するTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』が、第6話から第2章へ突入するのにあわせ、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で第1〜5話の無料配信が決まった。物語の節目を前に一挙視聴できる機会となり、視聴者の関心を集めそうだ。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…同作は、恋も仕事も夢も中途半端なアラサー女性・汐川未来（志田未来）の前に、未来の息子だと名