前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が12日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）に生出演し、衆院選で惨敗した中道改革連合の敗因を分析した。8日に投開票された衆院選で、自民党が定数465議席の3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得。一方、中道は公示前の167議席を大幅に下回る49議席と歴史的な惨敗を喫した。立憲民主党と公明党の合流により、公示の数日前に結党されたばかりで、党名や政策