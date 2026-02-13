中国外務省は日本のEEZ＝排他的経済水域で中国漁船の船長が逮捕されたことを受け、日中の漁業協定に従い「公正な法の執行」を求めました。中国外務省の報道官は、日本時間13日午後4時過ぎの会見で「日本側には日中漁業協定を厳格に順守し、公正な法の執行および船員の安全と正当な権利を保障するよう求める」と述べ、「中国政府は一貫して中国の漁民に対し、法と規則に基づいて操業するよう求めている」と説明しました。水産庁は、