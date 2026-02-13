伝統工芸士らと懇談される佳子さま＝13日午後、東京・元赤坂（宮内庁提供）秋篠宮家の次女佳子さまは13日、東京・元赤坂の赤坂御用地にある宮邸で、染色品や陶磁器などの伝統工芸士ら6人と懇談された。宮内庁によると、それぞれの工芸品を見ながら、技術や制作への思いについて熱心に説明を聞いた。備前焼や秋田県の川連漆器、愛知県の尾張仏具などの工芸士らが参加した。昨年11月に催された式典の際に懇談する予定だったが、