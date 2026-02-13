トヨタ自動車労働組合は13日、2026年春闘の要求を決定した。年間一時金は過去最高だった25年から0.3カ月分減らして7.3カ月分とした。米関税政策が業績を下押ししていることや設備投資などの費用増加を踏まえた。賃上げ要求については25年と比べた水準を非公表とした。18日に経営側に申し入れる。トヨタ労組は近年、組合員平均の賃上げ額や賃金を底上げするベースアップ（ベア）相当分の具体的な水準を明らかにしておらず、今回