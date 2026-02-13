13日の列島は高気圧に覆われ、西日本を中心に広く晴れて全国的に気温が上昇。3月下旬の陽気になるところもありました。ひと足早く春が訪れている場所も。福島県では各地で気温が上昇し、いわき市山田では3月下旬並みの最高気温13.7度を観測。いわき市小名浜にある法船寺では、河津桜が立春の2月4日ごろから咲き始めました。例年より2週間ほど早い開花だということです。法船寺・殿原正充住職：咲いてくれて本当にうれしく思います