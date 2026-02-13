13日昼すぎ、岩手県花巻市で、クマを追い払うための花火を鳴らしていた猟友会の男性が、クマに襲われ大ケガをしました。警察などによりますと、13日午後1時ごろ、花巻市の住宅の敷地で、「男性がクマに襲われてケガをした」と近くにいた人から消防に通報がありました。ケガをしたのは市内に住む猟友会の佐藤健也さん（70）で、目撃情報を受け、仲間と2人でクマを追い払うための花火を鳴らしていたところ、付近の林から飛び出してき