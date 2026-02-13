ある寒い日、絶対にコタツから出たくないけど水は飲みたい。そんな柴犬さんがとったあまりにも怠惰な行動は…！？思わず笑ってしまうワンコの姿は反響を集め、投稿には「気持ちわかりすぎるｗｗ」「かわいいなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：寒い日『絶対にコタツ布団から出たくない』と意地になる犬→あまりにも怠惰な『水分補給の様子』】 コタツに入ったまま水をチャプチャプ…！？ TikTokアカ