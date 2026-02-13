秋田市の70代の男性が現金約200万円をだまし取られました。「手続きをしなければ年金を受け取れなくなる」という電話がきっかけでした。秋田東警察署の調べによりますと、今月10日、秋田市に住む70代の男性の自宅に国民年金課をかたる男から電話がありました。男は「手続きをしなければ年金を受け取れなくなる」などと伝えたあと、携帯電話や銀行口座の番号をたずねてきたということです。その後、男性は秋田市内の金融機関に向か