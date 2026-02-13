市が発注する工事の入札をめぐり、関係する金額を漏らしたとして、愛知県弥富市の建設部長が逮捕された事件。 【写真を見る】愛知･弥富市役所に家宅捜索 入札の“秘密事項”漏らした疑いで建設部長を逮捕･送検 市が発注した3件の工事 落札率はいずれも97%超 市の幹部職員は、なぜ入札に関する情報を漏らしたのか。愛知県警は、きょう午後6時頃、弥富市役所に家宅捜索に入りました。徐々に明らかになってきた、事件の構図とは…。