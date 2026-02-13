2月21日に行われる西大寺会陽を前に、天満屋岡山店で会陽ゆかりの雑煮「宝来春」が振る舞われました。 【写真を見る】食べると福を呼び、風邪をひかない「宝来春（雑煮）」無料サービス新庄村産のヒメノモチを使った餅に伊達巻やかまぼこなど【岡山】 新庄村産のヒメノモチを使った餅に伊達巻やかまぼこなどを添えた天満屋オリジナルの宝来春です。 天満屋岡山店では、地元岡山の文化を継承する取り組みとして2018年か