Aoooが、5月より開催する全国ツアー『Aooo Live Tour“RINGRING”』にて、6月12日にソウル公演を開催する。 （関連：Aooo、エイハブ、Van de Shop……ボカロPの活動領域の変遷とバンドカルチャー再興の兆し） 本ツアーは、5月8日の札幌公演を皮切りに、国内7都市からスタートし、海外公演は今回発表されたソウル公演に加えてさらに1公演開催予定。今回が自身初の韓国単独公演となり、チケットは2月2