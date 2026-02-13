今月７日、車１６台が絡む事故が発生した村山市のトンネルで事故の原因などを調べる現場点検が行われました。 【写真を見る】短いトンネルに潜む危険が明らかに...車16台絡む事故など発生した村山市のトンネルで現場点検（山形） 事故はトンネルの長さや時間帯が要因になったとみられます。 村山市の東北中央自動車道・村山トンネルでは今月７日午後２時ごろに車１６台が絡む事故が発生しました。 このトンネルではこのほか