京都大学の研究チームがｉＰＳ細胞を使って国が指定する難病「特発性肺線維症」の発症メカニズムの一端を解明したと発表しました。国の指定難病「特発性肺線維症」は、肺胞の壁が線維化して酸素の取り込みが困難になり呼吸不全を引き起こす難病です。京都大学の研究チームは、ｉＰＳ細胞を使って線維化する過程を培養皿の中で再現し、本来、肺の修復を担う細胞に異常が生じることによって、周囲の組織を線維化させるメカニズ