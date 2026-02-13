重さ約８０ｋｇのタイルが歩道に落下。神戸市兵庫区のトンネルが全面通行止めとなっています。２月１２日午前１１時半ごろ、神戸市兵庫区で、「湊川トンネルの上からタイルが落ちてきた」と通行人の女性から１１０番通報がありました。警察などによりますと、落下したのは神戸電鉄湊川駅すぐの湊川トンネルにかかる橋の側壁に貼られていたタイル２枚で、重さはそれぞれ約８０ｋｇあるということです。けが人はいませんでした