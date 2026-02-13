姫路市のマンションで住人の男性が殺害された事件。検察は４９歳の男を殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは住居不定・解体業の小出慶二被告（４９）です。起訴状などによりますと、小出被告は１月２０日、姫路市のマンションの地下駐車場で、住人の木田大助さん（３３）に対し、刺身包丁のような刃物を背後から腰に突き刺し、出血性ショックで死亡させた罪に問われています。小出被告は容疑を認めていて、捜