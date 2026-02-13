生き物のように自在に舞う2つのヨーヨー。岩倉市役所で技を披露したのは、市内に住むヨーヨーパフォーマー・岩倉玲さん(39)です。ヨーヨー本体からひもが離れるダイナミックな技で競う「4A部門」で、これまでに6度世界チャンピオンに輝いていて、今月この部門での最多優勝数のギネス記録に認定されたことを市長に報告しました。岩倉さんは「ヨーヨーの魅力をよ