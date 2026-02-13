これからの気象情報です。 14日(土)は、お出かけにはうってつけの天気になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。 ◆2月14日(土)の天気 ・上越地方 朝から日差しがたっぷり届くでしょう。 昼前後は多少雲の広がるところがありますが、天気の崩れはなさそうです。 最高気温は11℃前後の予想です。 ・中越地方 晴れる時間が長くなりますが、午