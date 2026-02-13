山本のメジャー3年目の挑戦の行方も注目となりそうだ(C)Getty Images世界一3連覇を狙うドジャースは現地時間2月13日にキャンプイン。選手は続々とアリゾナ州グレンデールのキャンプ地に集まり始めている。【写真】格好良すぎ！と注目されている実際の山本のTシャツ姿そんな中、昨年WSで圧巻の投球を見せた山本由伸のキャンプ地入りの姿をドジャース公式インスタグラムが配信、注目されている。黒字のTシャツにはしっかりと「