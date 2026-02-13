石川県内で相次ぐ特殊詐欺やSNSを利用した投資詐欺などの被害額は、2025年で31億円を超え過去最悪となりました。県警は、生命保険を解約してまで現金をだまし取られる最新の手口に警鐘を鳴らします。2か月に1度の年金支給日に合わせ、13日は県内各地で警察が特殊詐欺などの被害を防ごうと、啓発活動を展開しました。大聖寺警察署生活安全課・上山貴弘課長「特殊詐欺の被害が非常に多くなっている、実際に警察官の姿を見せて訴えた