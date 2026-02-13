3月1日に告示される金沢市長選挙に向け立候補を予定する、旧統一教会の前の会長・徳野英二氏が13日、会見し、人口減少問題に取り組む政策を発表しました。徳野氏は13日、金沢市内で開いた会見で、「金沢駅前の都ホテル跡地に国際会議場とアリーナを兼ねた複合施設を建設すること」「優良企業を県内に誘致し、若者の就職先を確保する」などとした、金沢市長選挙に向けた政策を掲げました。また、新生児1人あたり100万円を交付し、若