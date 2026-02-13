ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート男子SPでは、鍵山優真選手が2位発進しました。逆転金メダルを目指す鍵山選手ですが、その足元で支えているのが、「名古屋の技術力」です。 ■なぜ工場がブレードを…キッカケは小塚さんの来社 フィギュアスケートで、選手と氷上を繋ぐ「ブレード」。主に自動車部品を作る金型を製造している、名古屋市緑区の『山一ハガネ』が手掛けていま