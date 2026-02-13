大阪・関西万博のパビリオンの資材をオフィスで再利用へ。２月１３日、搬出作業が行われました。積み込まれているのは、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンで河森正治さんが手がけた建物に使われていた資材です。解体に伴い、資材はオークションにかけられ、東京に本社を置くスタートアップ企業が落札。３月に開業予定の大阪支社に使用するとのことですが…（スパイスファクトリー安川廉亮さん）「こちらの執務室の